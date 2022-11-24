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Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Южная Корея
Уругвай - Южная Корея: обзор матча 24 ноября 2022
Уругвай
24.11.2022, четверг, 16:00
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
0 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Южная Корея
88'
Желтая карточка
Г. Чо
Замена
Г. Варела
️️️️
Ф. Пельистри
88'
Замена
Н. де ла Крус
️️️️
М. Оливера
78'
Замена
М. Винья
️️️️
М. Весино
78'
74'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Л. Джэ Сон
74'
Замена
Г. Чо
️️️️
Н. Сан-Хо
74'
Замена
Д. Сон
️️️️
Х. У-Джо
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Суарес
64'
Желтая карточка
М. Касерес
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Факундо Пельистри
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
17
На Сан-Хо
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
14
Лукас Торрейра
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
19
Агустин Каноббио
ПВ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
14
Хон Чхоль
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
13
Джун-Хо Сон
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
13
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
17
Сон Мин-Кю
ЦФ
4-3-1-2
1
Рочет
16
Оливера
3
Годин
2
Хименес
22
Касерес
8
Вальверде
5
Весино
6
Бентанкур
11
Пельистри
9
Нуньес
9
Суарес
3-3-1-2-1
1
Ким Сын-Гю
4
Мин-Джэ
19
Ким Юнь-Квон
3
Ким Чжин-Су
15
Мун-Хван
5
Ву-Ен
17
Сан-Хо
6
Ин Бом
10
Джэ Сон
7
Сон
16
У-Джо
5
Весино
17
Винья
17
Винья
5
Весино
11
Пельистри
13
Варела
13
Варела
11
Пельистри
16
Оливера
7
де ла Крус
7
де ла Крус
16
Оливера
9
Суарес
21
Кавани
21
Кавани
9
Суарес
16
У-Джо
13
Сон
13
Сон
16
У-Джо
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
17
Сан-Хо
9
Чо
9
Чо
17
Сан-Хо
Остались в запасе
Уругвай
Южная Корея
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
14
Лукас Торрейра
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
21
Чо Хен У
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
14
Хон Чхоль
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
17
Сон Мин-Кю
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
14
Лукас Торрейра
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Остались в запасе
21
Чо Хен У
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
14
Хон Чхоль
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
17
Сон Мин-Кю
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Уругвай - Южная Корея
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
Где смотреть матч:
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