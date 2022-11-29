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ЧМ по футболу 2022
Англия - Иран
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Судьи
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Материалы
29 ноября 2022
14:25
⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Нидерланды сыграют с Катаром, Уэльс встретится с Англией, Иран – с США
10
22 ноября 2022
11:33
Тренер Ирана раскритиковал фанатов команды, которые освистывали сборную в матче с Англией
1
08:25
Иранский журналист объяснил, почему футболисты сборной не пели гимн перед матчем с Англией
18
07:59
Саутгейт рассказал, насколько серьезна травма Магуайра
06:16
Фото
Глава «Матч ТВ» высмеял 14 добавленных минут к 1-му тайму матча Англия – Иран
21
05:53
Игроки сборной Англии ошиблись в гимне перед матчем с Ираном
4
05:28
Только один игрок забивал за Англию на ЧМ в более молодом возрасте, чем Беллингем
05:00
Иран в матче с Англией пропустил больше голов, чем за весь отбор на ЧМ-2022
2
02:50
«Это подарок болельщикам!». Губерниев одобрил 24 минуты добавленного времени к матчу ЧМ-2022
3
01:06
Гол Грилиша Ирану побил рекорд чемпионатов мира
1
Англия - Иран
21.11.2022, Понедельник, 16:00 мск
Доха, стадион
Халифа Интернешнл
Трансляция:
Матч ТВ
Чемпионат мира, 1 тур
Англия
-
Иран
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Группа B
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Англия
3
2
1
0
9:2
+7
7
2.
США
3
1
2
0
2:1
+1
5
3.
Иран
3
1
0
2
4:7
-3
3
4.
Уэльс
3
0
1
2
1:6
-5
1
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