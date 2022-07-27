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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Динамо К
Фенербахче - Динамо К: обзор матча 27 июля 2022
Фенербахче
27.07.2022, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Динамо К
89'
А. Салаи
57'
В. Буяльский
114'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Динамо К
114'
ГОЛ! 1:2!
А. Караваев
Пас отдал
К. Вивчаренко
111'
Желтая карточка
Д. Гармаш
106'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
Желтая карточка
А. Салаи
98'
Замена
Ф. Новак
️️️️
В. Арао
95'
91'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
ГОЛ! 1:1!
А. Салаи
Пас отдал
Линкольн
89'
Замена
Линкольн
️️️️
М. Тиссеран
85'
Замена
Брума
️️️️
Э. Мор
77'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Э. Валенсия
77'
Пенальти не реализован!
Э. Валенсия
70'
68'
Желтая карточка
Д. Попов
67'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
67'
Замена
В. Шепелев
️️️️
А. Беседин
Желтая карточка
Э. Мор
63'
Замена
М. Креспо
️️️️
Д. Кинг
63'
60'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
58'
Желтая карточка
В. Буяльский
57'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Пас отдал
Т. Кедзиора
Вторая желтая
И. Юкшек
53'
Замена
Э. Мор
️️️️
И. Кахведжи
46'
45'
+3
Желтая карточка
В. Дубинчак
Желтая карточка
Э. Валенсия
45'
+3
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
37'
33'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Желтая карточка
И. Юкшек
29'
14'
Желтая карточка
В. Цыганков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
18
Линкольн
АП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
41
Салаи
32
Тиссеран
26
Осайи-Самуэль
15
Арао
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
5
Юкшек
9
Росси
7
Кинг
13
Валенсия
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Забарный
4
Попов
44
Дубинчак
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
11
Цыганков
7
Вербич
41
Беседин
15
Арао
57
Новак
57
Новак
15
Арао
7
Кинг
19
Креспо
19
Креспо
7
Кинг
32
Тиссеран
18
Линкольн
18
Линкольн
32
Тиссеран
Мор
77
Брума
77
Брума
Мор
17
Кахведжи
7
Мор
7
Мор
17
Кахведжи
13
Валенсия
19
Дурсун
19
Дурсун
13
Валенсия
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
41
Беседин
19
Шепелев
19
Шепелев
41
Беседин
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
Остались в запасе
Фенербахче
Динамо К
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
4
Никита Кравченко
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
4
Никита Кравченко
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Фенербахче - Динамо К
5
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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