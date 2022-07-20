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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Фенербахче
Динамо К - Фенербахче: обзор матча 20 июля 2022
Динамо К
20.07.2022, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Фенербахче
Желтая карточка
Д. Гармаш
90'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
88'
87'
Желтая карточка
С. Дурсун
Замена
А. Сирота
️️️️
Д. Попов
83'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
77'
Желтая карточка
А. Беседин
73'
72'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Э. Валенсия
63'
Замена
Линкольн
️️️️
Д. Кинг
63'
Замена
Брума
️️️️
И. Кахведжи
Желтая карточка
С. Сидорчук
58'
46'
Замена
М. Тиссеран
️️️️
С. Азиз
31'
Желтая карточка
Д. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
18
Линкольн
АП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
7
Вербич
11
Цыганков
41
Беседин
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
41
Салаи
15
Арао
5
Юкшек
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
9
Росси
7
Кинг
13
Валенсия
4
Попов
34
Сирота
34
Сирота
4
Попов
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
4
Азиз
32
Тиссеран
32
Тиссеран
4
Азиз
7
Кинг
18
Линкольн
18
Линкольн
7
Кинг
17
Кахведжи
77
Брума
77
Брума
17
Кахведжи
13
Валенсия
19
Дурсун
19
Дурсун
13
Валенсия
Остались в запасе
Динамо К
Фенербахче
4
Никита Кравченко
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
4
Никита Кравченко
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Динамо К - Фенербахче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
ЛКС
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