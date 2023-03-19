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Силькеборг - Мидтьюлланд

19.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 22 тур Силькеборг - Мидтьюлланд
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
2.25
Х
3.8
П2
2.9
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Матч начнется в 17:00 мск
Дания. Суперлига (2022/2023)
2 тур
22 июля, пятница 20:00 Мидтьюлланд 1:3 Силькеборг
Дания. Суперлига (2021/2022), группа A
9 тур
16 мая, понедельник 20:00 Силькеборг 1:4 Мидтьюлланд
1 тур
4 апреля, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 3:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
22 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Силькеборг 0:1 Мидтьюлланд
6 тур
20 августа, пятница 20:00 Мидтьюлланд 3:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
18 тур
2 декабря, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
12 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
5 марта, понедельник 22:05 Силькеборг 1:2 Мидтьюлланд
2 тур
23 июля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
1 декабря, четверг 20:00 Силькеборг 2:1 Мидтьюлланд
3 тур
31 июля, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 3:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
17 апреля, пятница 19:30 Мидтьюлланд 1:0 Силькеборг
14 тур
7 ноября, пятница 20:30 Силькеборг 1:2 Мидтьюлланд
11 тур
19 октября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Силькеборг 1:1 Мидтьюлланд
19 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:3 Силькеборг
7 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:2 Силькеборг
15 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Силькеборг 4:1 Мидтьюлланд
1 тур
17 июля, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 1:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 19:00 Силькеборг 1:0 Мидтьюлланд
18 тур
27 ноября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
2 тур
24 июля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 3:0 Силькеборг
21 тур
20 марта, суббота 19:00 Силькеборг 0:2 Мидтьюлланд
2 тур
26 июля, воскресенье 16:00 Силькеборг 4:0 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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