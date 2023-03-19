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Нордшелланд - Брондбю

19.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 22 тур Нордшелланд - Брондбю
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
2.35
Х
3.5
П2
2.95
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Матч начнется в 17:00 мск
Дания. Суперлига (2022/2023)
2 тур
24 июля, воскресенье 17:00 Брондбю 1:3 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2021/2022)
18 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:2 Брондбю
5 тур
13 августа, пятница 22:00 Брондбю 0:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
10 тур
24 мая, понедельник 18:00 Брондбю 2:0 Нордшелланд
4 тур
21 апреля, среда 21:00 Нордшелланд 0:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2020/2021)
14 тур
4 февраля, четверг 22:00 Нордшелланд 0:1 Брондбю
1 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 3:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
6 тур
9 июля, четверг 19:00 Брондбю 4:0 Нордшелланд
4 тур
28 июня, воскресенье 19:00 Нордшелланд 0:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
24 тур
8 марта, воскресенье 20:00 Нордшелланд 2:2 Брондбю
9 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 4:2 Нордшелланд
Дания. Плей-офф (2018/2019)
34 тур
13 мая, понедельник 20:00 Брондбю 2:0 Нордшелланд
28 тур
8 апреля, понедельник 20:00 Нордшелланд 1:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 3:3 Брондбю
4 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 2:0 Нордшелланд
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
6 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 3:1 Нордшелланд
5 тур
22 апреля, воскресенье 21:00 Нордшелланд 3:4 Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 4:2 Нордшелланд
2 тур
23 июля, воскресенье 17:00 Нордшелланд 3:2 Брондбю
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
10 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Нордшелланд
4 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Нордшелланд 0:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 2:3 Нордшелланд
13 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Нордшелланд 1:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
9 мая, понедельник 20:00 Брондбю 2:1 Нордшелланд
18 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:2 Брондбю
7 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Нордшелланд 0:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
21 мая, четверг 21:00 Брондбю 3:1 Нордшелланд
16 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:0 Брондбю
6 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Нордшелланд 0:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:2 Брондбю
21 тур
9 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 4:1 Нордшелланд
11 тур
6 октября, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Брондбю 4:0 Нордшелланд
19 тур
2 декабря, воскресенье 22:00 Нордшелланд 3:0 Брондбю
8 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 0:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Брондбю 0:1 Нордшелланд
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Нордшелланд 1:2 Брондбю
9 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Брондбю 1:1 Нордшелланд
12 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Брондбю
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:3 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
15 апреля, четверг 22:00 Брондбю 0:1 Нордшелланд
14 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:1 Брондбю
11 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 6:3 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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