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Ольборг - Рандерс

19.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 22 тур Ольборг - Рандерс
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
2.6
Х
3.3
П2
2.75
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Матч начнется в 17:00 мск
Дания. Суперлига (2022/2023)
7 тур
28 августа, воскресенье 15:00 Рандерс 1:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2021/2022), группа A
8 тур
11 мая, среда 19:00 Рандерс 2:2 Ольборг
2 тур
8 апреля, пятница 19:30 Ольборг 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2021/2022)
15 тур
7 ноября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Рандерс
6 тур
22 августа, воскресенье 15:00 Рандерс 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2020/2021)
16 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Ольборг 0:0 Рандерс
8 тур
6 ноября, пятница 21:00 Рандерс 1:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
16 тур
8 ноября, пятница 21:00 Рандерс 3:3 Ольборг
11 тур
29 сентября, воскресенье 15:00 Ольборг 0:3 Рандерс
Дания. Плей-офф (2018/2019)
31 тур
22 апреля, понедельник 15:00 Рандерс 0:2 Ольборг
27 тур
31 марта, воскресенье 15:00 Ольборг 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 16:00 Ольборг 0:3 Рандерс
8 тур
2 сентября, воскресенье 15:00 Рандерс 2:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Ольборг 4:0 Рандерс
13 тур
23 октября, понедельник 20:00 Рандерс 1:1 Ольборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
ответный матч		 17 мая, среда 19:00 Рандерс 2:1 Ольборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
первый матч		 12 мая, пятница 21:00 Ольборг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
25 ноября, пятница 20:00 Ольборг 2:1 Рандерс
2 тур
24 июля, воскресенье 21:00 Рандерс 0:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:0 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 3:2 Рандерс
7 тур
30 августа, воскресенье 14:30 Ольборг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
6 апреля, понедельник 20:30 Рандерс 1:1 Ольборг
20 тур
8 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Рандерс
9 тур
26 сентября, пятница 20:30 Ольборг 0:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Ольборг 1:2 Рандерс
15 тур
11 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 1:4 Ольборг
9 тур
20 сентября, пятница 20:30 Рандерс 3:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Ольборг 2:2 Рандерс
18 тур
23 ноября, пятница 21:30 Рандерс 0:1 Ольборг
9 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 4:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 22:00 Ольборг 4:1 Рандерс
14 тур
30 октября, суббота 19:00 Рандерс 0:0 Ольборг
9 тур
18 сентября, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Рандерс 3:1 Ольборг
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Рандерс
8 тур
14 сентября, понедельник 21:00 Рандерс 0:3 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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