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Копенгаген - Виборг

19.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 22 тур Копенгаген - Виборг
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
1.38
Х
4.8
П2
8.5
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Матч начнется в 17:00 мск
Дания. Суперлига (2022/2023)
3 тур
31 июля, воскресенье 17:00 Виборг 4:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2021/2022)
19 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Виборг 0:2 Копенгаген
11 тур
3 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
29 ноября, вторник 22:00 Копенгаген 4:0 Виборг
12 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Виборг 0:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Виборг 1:1 Копенгаген
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 0:0 Виборг
11 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 20:00 Виборг 0:2 Копенгаген
16 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:1 Виборг
7 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Виборг 1:4 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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