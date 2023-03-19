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Орхус - Оденсе

19.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 22 тур Орхус - Оденсе
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
1.92
Х
3.65
П2
3.85
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Матч начнется в 17:00 мск
Дания. Суперлига (2022/2023)
4 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Орхус
Дания. Суперлига (2021/2022), группа B
6 тур
1 мая, воскресенье 15:00 Оденсе 1:0 Орхус
5 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Орхус 1:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2021/2022)
14 тур
1 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 0:0 Орхус
7 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Орхус 2:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2020/2021)
16 тур
14 февраля, воскресенье 22:00 Оденсе 0:0 Орхус
3 тур
27 сентября, воскресенье 15:00 Орхус 4:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
25 тур
1 июня, понедельник 21:00 Орхус 1:0 Оденсе
10 тур
20 сентября, пятница 20:00 Оденсе 1:2 Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
25 тур
11 марта, понедельник 21:00 Орхус 1:2 Оденсе
12 тур
6 октября, суббота 17:00 Оденсе 2:2 Орхус
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/4 финала
ответный матч		 13 мая, воскресенье 19:00 Оденсе 2:3 Орхус
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/4 финала
первый матч		 6 мая, воскресенье 13:00 Орхус 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
9 марта, пятница 21:00 Оденсе 0:1 Орхус
5 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Орхус 0:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Орхус 1:2 Оденсе
12 тур
30 сентября, пятница 19:00 Оденсе 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Орхус 2:1 Оденсе
19 тур
26 февраля, пятница 20:00 Оденсе 2:2 Орхус
4 тур
7 августа, пятница 19:00 Оденсе 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
5 мая, понедельник 21:00 Орхус 0:1 Оденсе
17 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Оденсе 4:1 Орхус
7 тур
30 августа, пятница 20:30 Оденсе 3:6 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Орхус 2:1 Оденсе
14 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Оденсе 2:4 Орхус
11 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
23 апреля, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Орхус
12 тур
16 октября, воскресенье 18:00 Орхус 0:0 Оденсе
3 тур
30 июля, суббота 19:00 Орхус 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Орхус 0:3 Оденсе
21 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Оденсе 2:0 Орхус
3 тур
3 августа, понедельник 21:00 Орхус 2:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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