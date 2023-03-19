Орхус - Оденсе

|4 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|14 тур
|1 ноября, понедельник
|21:00
|Оденсе
|0:0
|Орхус
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:2
|Оденсе
|16 тур
|14 февраля, воскресенье
|22:00
|Оденсе
|0:0
|Орхус
|3 тур
|27 сентября, воскресенье
|15:00
|Орхус
|4:2
|Оденсе
|25 тур
|1 июня, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:0
|Оденсе
|10 тур
|20 сентября, пятница
|20:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|25 тур
|11 марта, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:2
|Оденсе
|12 тур
|6 октября, суббота
|17:00
|Оденсе
|2:2
|Орхус
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:2
|Оденсе
|12 тур
|30 сентября, пятница
|19:00
|Оденсе
|2:1
|Орхус
|32 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Орхус
|2:1
|Оденсе
|19 тур
|26 февраля, пятница
|20:00
|Оденсе
|2:2
|Орхус
|4 тур
|7 августа, пятница
|19:00
|Оденсе
|2:2
|Орхус
|30 тур
|5 мая, понедельник
|21:00
|Орхус
|0:1
|Оденсе
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|4:1
|Орхус
|7 тур
|30 августа, пятница
|20:30
|Оденсе
|3:6
|Орхус
|23 тур
|17 марта, воскресенье
|20:00
|Орхус
|2:1
|Оденсе
|14 тур
|28 октября, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:4
|Орхус
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|27 тур
|23 апреля, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:0
|Оденсе
|3 тур
|30 июля, суббота
|19:00
|Орхус
|2:2
|Оденсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нордшелланд
|21
|11
|7
|3
|36:19
|+17
|40
|2.
|Копенгаген
|21
|12
|3
|6
|43:21
|+22
|39
|3.
|Виборг
|21
|10
|7
|4
|31:23
|+8
|37
|4.
|Орхус
|21
|9
|5
|7
|25:20
|+5
|32
|5.
|Брондбю
|21
|8
|6
|7
|31:32
|-1
|30
|6.
|Рандерс
|21
|7
|8
|6
|27:30
|-3
|29
|7.
|Силькеборг
|21
|8
|4
|9
|31:32
|-1
|28
|8.
|Оденсе
|21
|7
|7
|7
|27:37
|-10
|28
|9.
|Мидтьюлланд
|21
|6
|9
|6
|29:26
|+3
|27
|10.
|Хорсенс
|21
|6
|4
|11
|25:36
|-11
|22
|11.
|Ольборг
|21
|3
|6
|12
|18:32
|-14
|15
|12.
|Люнгбю
|21
|3
|6
|12
|20:35
|-15
|15