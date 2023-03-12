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Мидтьюлланд - Люнгбю

12.03.2023, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 21 тур Мидтьюлланд - Люнгбю
Дания. Суперлига (2022/2023)
4 тур
5 августа, пятница 21:00 Люнгбю 3:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2020/2021)
19 тур
4 марта, четверг 20:00 Люнгбю 2:0 Мидтьюлланд
2 тур
19 сентября, суббота 16:30 Мидтьюлланд 1:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
21 тур
17 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:0 Люнгбю
9 тур
15 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:2 Мидтьюлланд
7 тур
27 августа, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 1:1 Люнгбю
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
10 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 0:3 Люнгбю
3 тур
16 апреля, воскресенье 17:00 Люнгбю 2:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
3 марта, пятница 22:15 Мидтьюлланд 1:1 Люнгбю
12 тур
2 октября, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:2 Мидтьюлланд
19 тур
4 марта, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:2 Люнгбю
4 тур
7 августа, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
4 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 4:4 Люнгбю
19 тур
6 декабря, понедельник 21:00 Люнгбю 1:0 Мидтьюлланд
11 тур
2 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 1:2 Люнгбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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