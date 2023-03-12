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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Нордшелланд
Виборг - Нордшелланд: обзор матча 12 марта 2023
Виборг
12.03.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
67'
Э. Ахури
36'
Д. Свенссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Нордшелланд
90'
+5
Замена
Й. Йенсен-Аббью
️️️️
А. Нагало
85'
Замена
Э. Марксен
️️️️
Д. Свенссон
Замена
М. Вестергор
️️️️
Э. Ахури
84'
80'
Желтая карточка
М. Хансен
75'
Замена
М. Фрезе
️️️️
М. Бидструп
74'
Замена
М. Хансен
️️️️
В. Фагир
ГОЛ! 1:1!
Э. Ахури
Пас отдал
Р. Жуниор
67'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
И. Саид
60'
Замена
Н. Мортимер
️️️️
Паулинью
60'
Желтая карточка
Й. Греннинг
57'
46'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Л. Кулибали
38'
Желтая карточка
Л. Кулибали
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Свенссон
Пас отдал
Э. Нуама
Желтая карточка
К. Леманс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
9
Паулинью
ЦФ
99
Элиас Ахури
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
28
Магнус Вестергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
3
Мартин Агнарссон
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
17
Ben Engdahl
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Лунд
23
Бундгор
5
Залетел
5
Бюрги
13
Греннинг
8
Леманс
6
Бонде
19
Саид
99
Ахури
9
Паулинью
4-4-1-1
13
Хансен
2
Вилладсен
39
Нагало
4
Хансен
24
Свенссон
33
Кристенсен
2
Бидструп
28
Кулибали
10
Диоманде
7
Нуама
19
Фагир
99
Ахури
28
Вестергор
28
Вестергор
99
Ахури
9
Паулинью
22
Мортимер
22
Мортимер
9
Паулинью
19
Саид
96
Жуниор
96
Жуниор
19
Саид
2
Бидструп
3
Фрезе
3
Фрезе
2
Бидструп
24
Свенссон
15
Марксен
15
Марксен
24
Свенссон
28
Кулибали
8
Нигрен
8
Нигрен
28
Кулибали
19
Фагир
9
Хансен
9
Хансен
19
Фагир
39
Нагало
5
Йенсен-Аббью
5
Йенсен-Аббью
39
Нагало
Остались в запасе
Виборг
Нордшелланд
20
Каспер Килерих
ВР
14
Софус Бергер
ЦП
3
Мартин Агнарссон
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
17
Ben Engdahl
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
14
Софус Бергер
ЦП
3
Мартин Агнарссон
ЦП
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
17
Ben Engdahl
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Виборг - Нордшелланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
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