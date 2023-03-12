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Виборг - Нордшелланд

12.03.2023, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 21 тур Виборг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2022/2023)
4 тур
6 августа, суббота 17:00 Нордшелланд 1:0 Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022), группа B
6 тур
29 апреля, пятница 20:00 Виборг 1:1 Нордшелланд
5 тур
24 апреля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 2:0 Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
15 тур
5 ноября, пятница 21:00 Виборг 2:2 Нордшелланд
1 тур
18 июля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:2 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
28 октября, пятница 21:15 Нордшелланд 4:3 Виборг
1 тур
15 июля, пятница 19:00 Виборг 0:4 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Нордшелланд 1:0 Виборг
19 тур
28 февраля, воскресенье 15:00 Виборг 1:1 Нордшелланд
8 тур
12 сентября, суббота 17:00 Виборг 0:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Виборг 1:3 Нордшелланд
20 тур
28 февраля, пятница 21:30 Нордшелланд 2:0 Виборг
2 тур
26 июля, пятница 20:30 Нордшелланд 1:1 Виборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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