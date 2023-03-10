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Оденсе - Ольборг

10.03.2023, Пятница, 21:00 мск Дания. Суперлига, 21 тур Оденсе - Ольборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
11 тур
30 сентября, пятница 20:00 Ольборг 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2021/2022)
21 тур
14 марта, понедельник 21:00 Оденсе 2:3 Ольборг
9 тур
17 сентября, пятница 20:00 Ольборг 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
7 тур
7 мая, пятница 20:00 Оденсе 1:0 Ольборг
4 тур
21 апреля, среда 19:00 Ольборг 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Ольборг 0:2 Оденсе
11 тур
4 декабря, пятница 21:00 Оденсе 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
19 тур
9 декабря, понедельник 21:00 Оденсе 0:0 Ольборг
13 тур
18 октября, пятница 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2018/2019)
20 тур
14 декабря, пятница 21:00 Оденсе 1:2 Ольборг
11 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Ольборг 0:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Ольборг 0:2 Оденсе
4 тур
6 августа, воскресенье 17:00 Оденсе 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
6 марта, понедельник 21:00 Оденсе 4:0 Ольборг
3 тур
1 августа, понедельник 20:00 Ольборг 2:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 3:2 Ольборг
20 тур
4 марта, пятница 20:00 Ольборг 0:1 Оденсе
6 тур
24 августа, понедельник 20:00 Ольборг 5:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
15 мая, пятница 19:30 Ольборг 0:2 Оденсе
17 тур
6 декабря, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Ольборг
3 тур
2 августа, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
26 апреля, суббота 19:00 Оденсе 2:3 Ольборг
14 тур
2 ноября, суббота 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
4 тур
11 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 0:0 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 21:00 Оденсе 3:4 Ольборг
20 тур
6 марта, среда 21:30 Ольборг 2:2 Оденсе
7 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 0:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 22:00 Оденсе 1:2 Ольборг
13 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Оденсе
5 тур
13 августа, суббота 19:00 Ольборг 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
2 апреля, суббота 19:00 Ольборг 0:1 Оденсе
19 тур
4 декабря, суббота 19:00 Оденсе 6:0 Ольборг
11 тур
4 октября, понедельник 21:00 Ольборг 1:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
14 тур
2 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 1:1 Ольборг
11 тур
5 октября, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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