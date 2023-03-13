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Рандерс - Орхус

13.03.2023, Понедельник, 21:00 мск Дания. Суперлига, 21 тур Рандерс - Орхус
Дания. Суперлига (2022/2023)
3 тур
31 июля, воскресенье 15:00 Орхус 0:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2021/2022)
13 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Орхус
3 тур
1 августа, воскресенье 15:00 Орхус 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
7 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 0:1 Орхус
4 тур
22 апреля, четверг 18:45 Орхус 2:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021)
21 тур
15 марта, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Рандерс
2 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Орхус
Дания. Суперлига (2019/2020)
21 тур
28 мая, четверг 20:00 Орхус 1:1 Рандерс
12 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Рандерс 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
15 тур
4 ноября, воскресенье 18:30 Орхус 0:2 Рандерс
5 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 0:0 Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Орхус
8 тур
9 сентября, суббота 17:00 Орхус 1:4 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
10 марта, пятница 20:00 Рандерс 1:1 Орхус
3 тур
31 июля, воскресенье 19:00 Орхус 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 17:00 Орхус 0:2 Рандерс
15 тур
6 ноября, пятница 22:30 Рандерс 4:1 Орхус
3 тур
2 августа, воскресенье 14:30 Орхус 3:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
4 апреля, пятница 20:30 Орхус 0:1 Рандерс
22 тур
17 марта, понедельник 22:00 Рандерс 1:3 Орхус
11 тур
5 октября, суббота 19:00 Рандерс 2:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Рандерс 1:0 Орхус
13 тур
22 октября, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Рандерс
3 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Рандерс 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Орхус 0:0 Рандерс
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Рандерс 2:1 Орхус
2 тур
27 июля, понедельник 21:00 Рандерс 2:3 Орхус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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