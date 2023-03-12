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Хорсенс - Копенгаген

12.03.2023, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 21 тур Хорсенс - Копенгаген
Дания. Суперлига (2022/2023)
1 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Копенгаген 0:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2020/2021)
15 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Хорсенс 0:2 Копенгаген
11 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
24 тур
8 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 0:1 Хорсенс
3 тур
27 июля, суббота 18:30 Хорсенс 0:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
18 тур
2 декабря, воскресенье 18:00 Хорсенс 1:6 Копенгаген
1 тур
16 июля, понедельник 19:00 Копенгаген 1:2 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2017/2018)
6 тур
27 апреля, пятница 20:00 Хорсенс 2:3 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
5 тур
21 апреля, суббота 17:00 Копенгаген 4:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Хорсенс 1:1 Копенгаген
5 тур
12 августа, суббота 19:30 Копенгаген 1:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 5:0 Хорсенс
9 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Хорсенс 0:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
15 марта, пятница 21:30 Копенгаген 2:1 Хорсенс
14 тур
29 октября, понедельник 22:00 Хорсенс 1:0 Копенгаген
11 тур
29 сентября, суббота 19:00 Хорсенс 1:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Хорсенс
12 тур
17 октября, понедельник 21:00 Хорсенс 2:0 Копенгаген
6 тур
20 августа, суббота 21:00 Хорсенс 0:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
16 мая, понедельник 21:00 Хорсенс 1:1 Копенгаген
15 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 4:0 Хорсенс
7 тур
29 августа, воскресенье 20:00 Хорсенс 1:2 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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