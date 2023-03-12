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Брондбю - Силькеборг

12.03.2023, Воскресенье, 20:00 мск Дания. Суперлига, 21 тур Брондбю - Силькеборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
3 тур
31 июля, воскресенье 19:00 Силькеборг 2:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2021/2022), группа A
10 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Брондбю 2:1 Силькеборг
2 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Силькеборг 3:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2021/2022)
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Силькеборг 0:1 Брондбю
8 тур
10 сентября, пятница 21:00 Брондбю 1:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
15 тур
4 ноября, понедельник 21:00 Силькеборг 0:1 Брондбю
1 тур
14 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 3:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
17 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Силькеборг 1:3 Брондбю
12 тур
15 октября, воскресенье 17:00 Брондбю 4:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
27 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 3:1 Силькеборг
2 тур
24 июля, воскресенье 17:00 Силькеборг 0:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
17 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:2 Брондбю
17 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Силькеборг
2 тур
28 июля, понедельник 21:00 Брондбю 2:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
16 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Силькеборг 1:2 Брондбю
3 тур
30 июля, понедельник 21:00 Брондбю 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 22:00 Брондбю 3:2 Силькеборг
13 тур
23 октября, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:1 Брондбю
2 тур
23 июля, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
19 тур
5 декабря, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:2 Брондбю
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:2 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 18:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
18 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:0 Брондбю
10 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Силькеборг 4:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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