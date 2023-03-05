Введите ваш ник на сайте

Виборг - Рандерс

05.03.2023, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 20 тур Виборг - Рандерс
Дания. Суперлига (2022/2023)
6 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
18 тур
21 февраля, понедельник 21:00 Рандерс 0:1 Виборг
5 тур
13 августа, пятница 20:15 Виборг 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 15:00 Рандерс 2:1 Виборг
5 тур
12 августа, пятница 19:00 Виборг 0:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
16 мая, понедельник 14:00 Виборг 2:3 Рандерс
22 тур
20 марта, воскресенье 16:00 Рандерс 1:3 Виборг
6 тур
23 августа, воскресенье 14:30 Рандерс 0:1 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 16:00 Рандерс 3:1 Виборг
19 тур
23 февраля, воскресенье 17:00 Виборг 1:1 Рандерс
1 тур
20 июля, суббота 19:00 Виборг 2:2 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
...
  • Читайте нас: 