Люнгбю - Брондбю

|11 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|3:3
|Люнгбю
|16 тур
|14 февраля, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|0:4
|Брондбю
|10 тур
|30 ноября, понедельник
|21:00
|Брондбю
|4:1
|Люнгбю
|23 тур
|1 марта, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|1:0
|Люнгбю
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|19:00
|Люнгбю
|0:3
|Брондбю
|20 тур
|11 февраля, воскресенье
|20:00
|Люнгбю
|1:3
|Брондбю
|3 тур
|30 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|5:3
|Люнгбю
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:2
|Люнгбю
|10 тур
|22 сентября, четверг
|21:00
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|22 тур
|25 марта, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Люнгбю
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|1:0
|Люнгбю
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нордшелланд
|21
|11
|7
|3
|36:19
|+17
|40
|2.
|Копенгаген
|21
|12
|3
|6
|43:21
|+22
|39
|3.
|Виборг
|21
|10
|7
|4
|31:23
|+8
|37
|4.
|Орхус
|21
|9
|5
|7
|25:20
|+5
|32
|5.
|Брондбю
|21
|8
|6
|7
|31:32
|-1
|30
|6.
|Рандерс
|21
|7
|8
|6
|27:30
|-3
|29
|7.
|Силькеборг
|21
|8
|4
|9
|31:32
|-1
|28
|8.
|Оденсе
|21
|7
|7
|7
|27:37
|-10
|28
|9.
|Мидтьюлланд
|21
|6
|9
|6
|29:26
|+3
|27
|10.
|Хорсенс
|21
|6
|4
|11
|25:36
|-11
|22
|11.
|Ольборг
|21
|3
|6
|12
|18:32
|-14
|15
|12.
|Люнгбю
|21
|3
|6
|12
|20:35
|-15
|15