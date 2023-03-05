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Люнгбю - Брондбю

05.03.2023, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 20 тур Люнгбю - Брондбю
Дания. Суперлига (2022/2023)
11 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Брондбю 3:3 Люнгбю
Дания. Суперлига (2020/2021)
16 тур
14 февраля, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:4 Брондбю
10 тур
30 ноября, понедельник 21:00 Брондбю 4:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
23 тур
1 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Люнгбю
13 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Люнгбю 0:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
20 тур
11 февраля, воскресенье 20:00 Люнгбю 1:3 Брондбю
3 тур
30 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 5:3 Люнгбю
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
8 тур
18 мая, четверг 21:00 Брондбю 0:2 Люнгбю
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 Люнгбю 1:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Брондбю 3:2 Люнгбю
10 тур
22 сентября, четверг 21:00 Люнгбю 1:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Люнгбю 1:0 Брондбю
22 тур
25 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Люнгбю
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
20 мая, пятница 19:00 Люнгбю 1:2 Брондбю
20 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 1:1 Люнгбю
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Люнгбю 3:3 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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