Ольборг - Мидтьюлланд

|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Ольборг
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Ольборг
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:2
|Мидтьюлланд
|4 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Ольборг
|18 тур
|20 февраля, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Ольборг
|2 тур
|24 июля, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:1
|Мидтьюлланд
|17 тур
|19 февраля, пятница
|21:00
|Ольборг
|0:2
|Мидтьюлланд
|10 тур
|28 ноября, суббота
|18:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Ольборг
|10 тур
|26 июля, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Ольборг
|1 тур
|14 июня, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|0:2
|Мидтьюлланд
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|0:1
|Мидтьюлланд
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Ольборг
|22 тур
|18 февраля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Ольборг
|2 тур
|20 июля, пятница
|20:00
|Ольборг
|2:1
|Мидтьюлланд
|6 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Ольборг
|5 тур
|22 апреля, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|3:3
|Мидтьюлланд
|16 тур
|20 ноября, понедельник
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Мидтьюлланд
|11 тур
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Мидтьюлланд
|4:1
|Ольборг
|25 тур
|13 марта, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Мидтьюлланд
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Ольборг
|32 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Ольборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|19 тур
|29 февраля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Ольборг
|4 тур
|10 августа, понедельник
|20:00
|Ольборг
|0:2
|Мидтьюлланд
|24 тур
|12 апреля, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:2
|Мидтьюлланд
|15 тур
|23 ноября, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Ольборг
|2 тур
|26 июля, суббота
|19:00
|Ольборг
|2:0
|Мидтьюлланд
|25 тур
|5 апреля, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:3
|Ольборг
|22 тур
|16 марта, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Мидтьюлланд
|6 тур
|26 августа, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Мидтьюлланд
|29 тур
|29 апреля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:3
|Ольборг
|15 тур
|5 ноября, понедельник
|22:00
|Ольборг
|1:3
|Мидтьюлланд
|6 тур
|17 августа, пятница
|20:30
|Ольборг
|3:0
|Мидтьюлланд
|24 тур
|4 апреля, среда
|20:30
|Ольборг
|1:2
|Мидтьюлланд
|16 тур
|20 ноября, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:3
|Ольборг
|3 тур
|1 августа, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:0
|Мидтьюлланд
|28 тур
|30 апреля, суббота
|16:00
|Ольборг
|2:0
|Мидтьюлланд
|16 тур
|13 ноября, суббота
|21:05
|Мидтьюлланд
|2:2
|Ольборг
|5 тур
|16 августа, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Ольборг
|30 тур
|2 мая, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|3:2
|Мидтьюлланд
|20 тур
|14 марта, воскресенье
|18:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Ольборг
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:0
|Мидтьюлланд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нордшелланд
|21
|11
|7
|3
|36:19
|+17
|40
|2.
|Копенгаген
|21
|12
|3
|6
|43:21
|+22
|39
|3.
|Виборг
|21
|10
|7
|4
|31:23
|+8
|37
|4.
|Орхус
|21
|9
|5
|7
|25:20
|+5
|32
|5.
|Брондбю
|21
|8
|6
|7
|31:32
|-1
|30
|6.
|Рандерс
|21
|7
|8
|6
|27:30
|-3
|29
|7.
|Силькеборг
|21
|8
|4
|9
|31:32
|-1
|28
|8.
|Оденсе
|21
|7
|7
|7
|27:37
|-10
|28
|9.
|Мидтьюлланд
|21
|6
|9
|6
|29:26
|+3
|27
|10.
|Хорсенс
|21
|6
|4
|11
|25:36
|-11
|22
|11.
|Ольборг
|21
|3
|6
|12
|18:32
|-14
|15
|12.
|Люнгбю
|21
|3
|6
|12
|20:35
|-15
|15