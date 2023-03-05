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Копенгаген - Оденсе

05.03.2023, Воскресенье, 20:30 мск Дания. Суперлига, 20 тур Копенгаген - Оденсе
Дания. Суперлига (2022/2023)
9 тур
10 сентября, суббота 20:00 Оденсе 2:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2021/2022)
18 тур
20 февраля, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
3 тур
1 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 0:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2020/2021)
13 тур
20 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
1 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Оденсе 3:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020)
20 тур
16 декабря, понедельник 21:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
1 тур
14 июля, воскресенье 17:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 4:0 Оденсе
28 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 20:00 Копенгаген 6:1 Оденсе
4 тур
5 августа, воскресенье 17:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
22 тур
25 февраля, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:0 Оденсе
12 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Оденсе 0:3 Копенгаген
8 тур
10 сентября, суббота 17:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:1 Оденсе
7 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 18:00 Копенгаген 1:0 Оденсе
19 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
6 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:2 Оденсе
21 тур
9 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
21 тур
3 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
8 тур
2 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 2:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
14 тур
30 октября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:3 Копенгаген
2 тур
23 июля, суббота 21:00 Копенгаген 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Оденсе 3:0 Копенгаген
12 тур
17 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 5:0 Оденсе
4 тур
8 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 20:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Копенгаген
8 тур
12 сентября, суббота 17:00 Оденсе 1:1 Копенгаген
Copa del Sol 2010
Матч за 3-е место,
12 февраля, пятница 19:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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