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Орхус - Хорсенс

03.03.2023, Пятница, 21:00 мск Дания. Суперлига, 20 тур Орхус - Хорсенс
Дания. Суперлига (2022/2023)
7 тур
26 августа, пятница 20:00 Хорсенс 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2020/2021)
12 тур
13 декабря, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:2 Орхус
5 тур
18 октября, воскресенье 15:00 Орхус 3:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
22 тур
24 февраля, понедельник 21:00 Хорсенс 1:2 Орхус
6 тур
19 августа, понедельник 20:00 Орхус 2:0 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
28 апреля, воскресенье 15:00 Орхус 3:1 Хорсенс
28 тур
5 апреля, пятница 20:00 Хорсенс 0:3 Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
17 тур
26 ноября, понедельник 21:00 Орхус 1:2 Хорсенс
9 тур
16 сентября, воскресенье 15:00 Хорсенс 3:2 Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
27 февраля, вторник 21:00 Хорсенс 1:1 Орхус
1 тур
14 июля, пятница 19:00 Орхус 1:2 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
25 ноября, пятница 22:15 Хорсенс 1:5 Орхус
13 тур
14 октября, пятница 21:15 Орхус 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
20 апреля, суббота 19:00 Орхус 0:0 Хорсенс
16 тур
9 ноября, пятница 21:30 Хорсенс 2:0 Орхус
7 тур
27 августа, понедельник 21:00 Хорсенс 1:4 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Хорсенс 3:1 Орхус
21 тур
17 марта, суббота 20:00 Орхус 1:3 Хорсенс
7 тур
29 августа, понедельник 21:00 Хорсенс 0:3 Орхус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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