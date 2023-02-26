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Рандерс - Люнгбю

26.02.2023, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 19 тур Рандерс - Люнгбю
Дания. Суперлига (2022/2023)
8 тур
4 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021)
20 тур
7 марта, воскресенье 14:00 Рандерс 1:2 Люнгбю
11 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Люнгбю 0:3 Рандерс
Дания. Суперлига (2019/2020)
15 тур
3 ноября, воскресенье 14:00 Рандерс 2:1 Люнгбю
7 тур
25 августа, воскресенье 13:00 Люнгбю 2:0 Рандерс
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
6 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:3 Рандерс
1 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Рандерс 2:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 14:00 Люнгбю 1:3 Рандерс
9 тур
15 сентября, пятница 21:15 Рандерс 0:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
29 октября, суббота 17:00 Люнгбю 0:2 Рандерс
8 тур
9 сентября, пятница 19:00 Рандерс 2:0 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Рандерс 1:1 Люнгбю
17 тур
20 ноября, суббота 19:00 Люнгбю 3:3 Рандерс
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 2:1 Люнгбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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