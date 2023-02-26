Копенгаген - Ольборг

|2 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:3
|Копенгаген
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:3
|Копенгаген
|10 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|0:1
|Копенгаген
|17 тур
|28 ноября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:3
|Копенгаген
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:2
|Ольборг
|14 тур
|3 февраля, среда
|22:00
|Ольборг
|2:3
|Копенгаген
|5 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:2
|Ольборг
|9 тур
|23 июля, четверг
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Копенгаген
|2 тур
|17 июня, среда
|21:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|23 тур
|1 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:2
|Ольборг
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Ольборг
|8 тур
|13 мая, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|4 тур
|18 апреля, среда
|21:00
|Копенгаген
|2:1
|Ольборг
|19 тур
|10 декабря, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|1 тур
|15 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Ольборг
|17 тур
|18 ноября, пятница
|22:15
|Ольборг
|1:2
|Копенгаген
|6 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Копенгаген
|1:1
|Ольборг
|29 тур
|12 мая, четверг
|21:00
|Ольборг
|0:2
|Копенгаген
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|6:2
|Ольборг
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:2
|Ольборг
|30 тур
|20 мая, среда
|21:00
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|16 тур
|30 ноября, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Копенгаген
|7 тур
|13 сентября, суббота
|22:35
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|24 тур
|30 марта, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Копенгаген
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Копенгаген
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|22:00
|Копенгаген
|4:0
|Ольборг
|3 тур
|28 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|21 тур
|12 марта, суббота
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Копенгаген
|3 тур
|31 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Ольборг
|29 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:2
|Копенгаген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нордшелланд
|21
|11
|7
|3
|36:19
|+17
|40
|2.
|Копенгаген
|21
|12
|3
|6
|43:21
|+22
|39
|3.
|Виборг
|21
|10
|7
|4
|31:23
|+8
|37
|4.
|Орхус
|21
|9
|5
|7
|25:20
|+5
|32
|5.
|Брондбю
|21
|8
|6
|7
|31:32
|-1
|30
|6.
|Рандерс
|21
|7
|8
|6
|27:30
|-3
|29
|7.
|Силькеборг
|21
|8
|4
|9
|31:32
|-1
|28
|8.
|Оденсе
|21
|7
|7
|7
|27:37
|-10
|28
|9.
|Мидтьюлланд
|21
|6
|9
|6
|29:26
|+3
|27
|10.
|Хорсенс
|21
|6
|4
|11
|25:36
|-11
|22
|11.
|Ольборг
|21
|3
|6
|12
|18:32
|-14
|15
|12.
|Люнгбю
|21
|3
|6
|12
|20:35
|-15
|15