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Копенгаген - Ольборг

26.02.2023, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 19 тур Копенгаген - Ольборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
2 тур
24 июля, воскресенье 19:00 Ольборг 1:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2021/2022), группа A
10 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
1 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2021/2022)
17 тур
28 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:3 Копенгаген
1 тур
18 июля, воскресенье 17:00 Копенгаген 2:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2020/2021)
14 тур
3 февраля, среда 22:00 Ольборг 2:3 Копенгаген
5 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
9 тур
23 июля, четверг 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
2 тур
17 июня, среда 21:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
23 тур
1 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:2 Ольборг
8 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Ольборг 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
16 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
3 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Копенгаген 4:0 Ольборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
8 тур
13 мая, воскресенье 21:00 Ольборг 1:0 Копенгаген
4 тур
18 апреля, среда 21:00 Копенгаген 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 18:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
1 тур
15 июля, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
18 ноября, пятница 22:15 Ольборг 1:2 Копенгаген
6 тур
20 августа, суббота 19:30 Копенгаген 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 21:00 Ольборг 0:2 Копенгаген
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 6:2 Ольборг
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
20 мая, среда 21:00 Копенгаген 1:0 Ольборг
16 тур
30 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
7 тур
13 сентября, суббота 22:35 Ольборг 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
12 тур
20 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
1 тур
21 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
16 тур
11 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 4:0 Ольборг
3 тур
28 июля, суббота 17:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
19 тур
4 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
9 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
21 тур
12 марта, суббота 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
3 тур
31 июля, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:0 Копенгаген
10 тур
27 сентября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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