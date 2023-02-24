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Нордшелланд - Оденсе

24.02.2023, Пятница, 21:00 мск Дания. Суперлига, 19 тур Нордшелланд - Оденсе
Дания. Суперлига (2022/2023)
1 тур
18 июля, понедельник 20:00 Оденсе 0:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2021/2022), группа B
7 тур
8 мая, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:1 Оденсе
1 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Оденсе 2:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2021/2022)
17 тур
28 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
4 тур
9 августа, понедельник 20:00 Нордшелланд 3:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2020/2021)
15 тур
7 февраля, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:2 Оденсе
2 тур
20 сентября, воскресенье 15:00 Оденсе 1:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
14 тур
27 октября, воскресенье 16:00 Оденсе 3:1 Нордшелланд
6 тур
16 августа, пятница 21:00 Нордшелланд 2:0 Оденсе
Дания. Плей-офф (2018/2019)
35 тур
19 мая, воскресенье 13:00 Нордшелланд 2:2 Оденсе
30 тур
19 апреля, пятница 19:00 Оденсе 2:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2018/2019)
17 тур
25 ноября, воскресенье 16:00 Нордшелланд 1:3 Оденсе
8 тур
2 сентября, воскресенье 13:00 Оденсе 0:0 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
16 февраля, пятница 21:00 Нордшелланд 2:1 Оденсе
1 тур
17 июля, понедельник 20:00 Оденсе 1:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
4 декабря, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:1 Оденсе
5 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Оденсе 3:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 19:00 Нордшелланд 0:1 Оденсе
21 тур
13 марта, воскресенье 15:00 Оденсе 3:1 Нордшелланд
11 тур
2 октября, пятница 19:00 Нордшелланд 1:5 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
12 апреля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:2 Оденсе
15 тур
23 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
9 тур
29 сентября, понедельник 21:00 Нордшелланд 2:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
17 апреля, четверг 17:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
18 тур
6 декабря, пятница 21:30 Нордшелланд 2:0 Оденсе
6 тур
25 августа, воскресенье 15:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
10 мая, пятница 20:30 Нордшелланд 4:1 Оденсе
12 тур
5 октября, пятница 20:30 Оденсе 3:0 Нордшелланд
3 тур
29 июля, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
14 мая, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:0 Оденсе
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
1 тур
16 июля, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 16:00 Оденсе 1:2 Нордшелланд
14 тур
1 ноября, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:4 Оденсе
8 тур
11 сентября, суббота 19:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Оденсе 2:1 Нордшелланд
12 тур
17 октября, суббота 17:00 Нордшелланд 0:2 Оденсе
10 тур
26 сентября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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