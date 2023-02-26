Орхус - Силькеборг

|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:0
|Орхус
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:0
|Орхус
|17 тур
|26 ноября, пятница
|21:00
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|9 тур
|20 сентября, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|0:2
|Орхус
|24 тур
|9 марта, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|2:1
|Орхус
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|15:00
|Орхус
|3:4
|Силькеборг
|6 тур
|30 апреля, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|2:5
|Орхус
|2 тур
|8 апреля, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:1
|Силькеборг
|16 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Орхус
|3:1
|Силькеборг
|3 тур
|31 июля, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|2:1
|Орхус
|5 тур
|1 мая, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|0:2
|Орхус
|2 тур
|10 апреля, понедельник
|20:00
|Орхус
|1:3
|Силькеборг
|16 тур
|4 ноября, пятница
|22:15
|Орхус
|0:0
|Силькеборг
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Силькеборг
|1:0
|Орхус
|27 тур
|12 апреля, пятница
|20:30
|Силькеборг
|3:1
|Орхус
|20 тур
|10 декабря, понедельник
|22:00
|Орхус
|3:3
|Силькеборг
|8 тур
|1 сентября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:4
|Орхус
|24 тур
|5 апреля, четверг
|18:00
|Силькеборг
|2:1
|Орхус
|16 тур
|21 ноября, понедельник
|22:00
|Орхус
|0:2
|Силькеборг
|5 тур
|15 августа, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|1:1
|Орхус
|30 тур
|1 мая, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:4
|Орхус
|20 тур
|15 марта, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:2
|Силькеборг
|6 тур
|22 августа, суббота
|18:00
|Орхус
|2:2
|Силькеборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нордшелланд
|21
|11
|7
|3
|36:19
|+17
|40
|2.
|Копенгаген
|21
|12
|3
|6
|43:21
|+22
|39
|3.
|Виборг
|21
|10
|7
|4
|31:23
|+8
|37
|4.
|Орхус
|21
|9
|5
|7
|25:20
|+5
|32
|5.
|Брондбю
|21
|8
|6
|7
|31:32
|-1
|30
|6.
|Рандерс
|21
|7
|8
|6
|27:30
|-3
|29
|7.
|Силькеборг
|21
|8
|4
|9
|31:32
|-1
|28
|8.
|Оденсе
|21
|7
|7
|7
|27:37
|-10
|28
|9.
|Мидтьюлланд
|21
|6
|9
|6
|29:26
|+3
|27
|10.
|Хорсенс
|21
|6
|4
|11
|25:36
|-11
|22
|11.
|Ольборг
|21
|3
|6
|12
|18:32
|-14
|15
|12.
|Люнгбю
|21
|3
|6
|12
|20:35
|-15
|15