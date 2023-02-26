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Орхус - Силькеборг

26.02.2023, Воскресенье, 20:00 мск Дания. Суперлига, 19 тур Орхус - Силькеборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
9 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:0 Орхус
Дания. Суперлига (2021/2022)
17 тур
26 ноября, пятница 21:00 Орхус 1:1 Силькеборг
9 тур
20 сентября, понедельник 20:00 Силькеборг 0:2 Орхус
Дания. Суперлига (2019/2020)
24 тур
9 марта, понедельник 21:00 Силькеборг 2:1 Орхус
13 тур
20 октября, воскресенье 15:00 Орхус 3:4 Силькеборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
6 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Силькеборг 2:5 Орхус
2 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Орхус 2:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
18 ноября, суббота 18:00 Орхус 3:1 Силькеборг
3 тур
31 июля, понедельник 20:00 Силькеборг 2:1 Орхус
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
5 тур
1 мая, понедельник 20:00 Силькеборг 0:2 Орхус
2 тур
10 апреля, понедельник 20:00 Орхус 1:3 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
4 ноября, пятница 22:15 Орхус 0:0 Силькеборг
9 тур
17 сентября, суббота 17:00 Силькеборг 1:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
12 апреля, пятница 20:30 Силькеборг 3:1 Орхус
20 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Орхус 3:3 Силькеборг
8 тур
1 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 0:4 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 18:00 Силькеборг 2:1 Орхус
16 тур
21 ноября, понедельник 22:00 Орхус 0:2 Силькеборг
5 тур
15 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 1:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
1 мая, суббота 19:00 Силькеборг 1:4 Орхус
20 тур
15 марта, понедельник 21:00 Орхус 1:2 Силькеборг
6 тур
22 августа, суббота 18:00 Орхус 2:2 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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