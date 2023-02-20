Введите ваш ник на сайте

Виборг - Мидтьюлланд

20.02.2023, Понедельник, 21:00 мск Дания. Суперлига, 18 тур Виборг - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2022/2023)
11 тур
2 октября, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 1:1 Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
20 тур
4 марта, пятница 20:00 Мидтьюлланд 3:1 Виборг
3 тур
31 июля, суббота 17:00 Виборг 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 0:0 Виборг
7 тур
28 августа, воскресенье 21:00 Виборг 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
8 апреля, пятница 19:00 Виборг 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
31 октября, суббота 22:00 Мидтьюлланд 2:4 Виборг
1 тур
18 июля, суббота 17:00 Мидтьюлланд 2:0 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 17:00 Мидтьюлланд 5:2 Виборг
15 тур
8 ноября, пятница 21:30 Виборг 2:3 Мидтьюлланд
9 тур
21 сентября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:0 Виборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
...
  • Читайте нас: 