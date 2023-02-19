Введите ваш ник на сайте

Люнгбю - Нордшелланд

19.02.2023, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 18 тур Люнгбю - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2022/2023)
3 тур
1 августа, понедельник 20:00 Нордшелланд 2:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2020/2021)
21 тур
12 марта, пятница 21:00 Люнгбю 0:3 Нордшелланд
3 тур
28 сентября, понедельник 20:00 Нордшелланд 4:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
18 тур
29 ноября, пятница 21:00 Люнгбю 1:1 Нордшелланд
12 тур
4 октября, пятница 20:00 Нордшелланд 1:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
4 ноября, суббота 18:00 Нордшелланд 2:2 Люнгбю
4 тур
6 августа, воскресенье 13:00 Люнгбю 1:4 Нордшелланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
7 тур
12 мая, пятница 17:00 Люнгбю 2:1 Нордшелланд
1 тур
31 марта, пятница 21:15 Нордшелланд 2:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
17 февраля, пятница 20:00 Нордшелланд 0:1 Люнгбю
7 тур
26 августа, пятница 21:15 Люнгбю 0:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
5 мая, суббота 19:00 Люнгбю 0:2 Нордшелланд
14 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 0:1 Люнгбю
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Нордшелланд 4:0 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:0 Нордшелланд
16 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:1 Люнгбю
9 тур
20 сентября, понедельник 21:00 Люнгбю 2:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
...
  • Читайте нас: 