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Ольборг - Орхус

17.02.2023, Пятница, 21:00 мск Дания. Суперлига, 18 тур Ольборг - Орхус
Дания. Суперлига (2022/2023)
10 тур
17 сентября, суббота 18:00 Орхус 3:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
12 тур
18 октября, понедельник 20:00 Орхус 1:0 Ольборг
4 тур
8 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2020/2021)
13 тур
20 декабря, воскресенье 18:00 Орхус 3:0 Ольборг
4 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Ольборг 1:1 Орхус
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
6 тур
9 июля, четверг 19:00 Ольборг 1:0 Орхус
4 тур
26 июня, пятница 20:00 Орхус 1:4 Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
26 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Ольборг 2:3 Орхус
9 тур
15 сентября, воскресенье 13:00 Орхус 3:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2018/2019)
26 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Ольборг 3:1 Орхус
13 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Орхус 2:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Орхус 0:0 Ольборг
7 тур
26 августа, суббота 18:30 Ольборг 0:0 Орхус
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
4 тур
24 апреля, понедельник 20:00 Орхус 4:0 Ольборг
3 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Ольборг 1:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
19 февраля, воскресенье 18:00 Орхус 1:2 Ольборг
7 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
17 мая, вторник 20:00 Орхус 2:0 Ольборг
22 тур
18 марта, пятница 20:00 Ольборг 2:2 Орхус
5 тур
15 августа, суббота 17:00 Орхус 2:3 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:0 Орхус
21 тур
8 марта, суббота 20:00 Орхус 2:5 Ольборг
10 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 0:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Орхус 3:0 Ольборг
19 тур
3 декабря, понедельник 22:00 Ольборг 0:3 Орхус
1 тур
13 июля, пятница 20:30 Орхус 1:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
16 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Ольборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:2 Орхус
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
10 апреля, суббота 19:00 Орхус 0:2 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Орхус
1 тур
20 июля, понедельник 21:00 Орхус 1:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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