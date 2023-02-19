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Брондбю - Хорсенс

19.02.2023, Воскресенье, 20:00 мск Дания. Суперлига, 18 тур Брондбю - Хорсенс
Дания. Суперлига (2022/2023)
8 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Хорсенс 0:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2020/2021)
13 тур
20 декабря, воскресенье 22:00 Хорсенс 1:2 Брондбю
3 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 2:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
26 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Хорсенс 3:2 Брондбю
4 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Хорсенс
Дания. Суперлига (2018/2019)
26 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Хорсенс 1:3 Брондбю
11 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:2 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
9 тур
18 мая, пятница 21:00 Хорсенс 2:2 Брондбю
2 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 5:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Хорсенс 1:1 Брондбю
7 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
12 марта, воскресенье 18:00 Хорсенс 0:2 Брондбю
3 тур
31 июля, воскресенье 17:00 Брондбю 2:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Хорсенс 0:1 Брондбю
18 тур
25 ноября, воскресенье 22:15 Брондбю 2:0 Хорсенс
9 тур
16 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Хорсенс 2:0 Брондбю
17 тур
28 ноября, понедельник 22:00 Брондбю 0:1 Хорсенс
3 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:4 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Хорсенс
16 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Хорсенс 2:1 Брондбю
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:1 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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