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Силькеборг - Люнгбю

12.11.2022, Суббота, 18:00 мск Дания. Суперлига, 17 тур Силькеборг - Люнгбю
Дания. Суперлига (2022/2023)
1 тур
17 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020), группа B
5 тур
4 июля, суббота 15:30 Силькеборг 2:0 Люнгбю
2 тур
18 июня, четверг 19:00 Люнгбю 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
20 тур
15 декабря, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:0 Силькеборг
10 тур
22 сентября, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:3 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
17 февраля, суббота 18:00 Силькеборг 1:1 Люнгбю
1 тур
16 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
10 декабря, суббота 18:00 Люнгбю 1:1 Силькеборг
4 тур
5 августа, пятница 21:15 Силькеборг 0:4 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Силькеборг 3:0 Люнгбю
12 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:3 Силькеборг
9 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Силькеборг 0:1 Люнгбю
12 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:1 Силькеборг
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Силькеборг 2:2 Люнгбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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