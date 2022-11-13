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Нордшелланд - Ольборг

13.11.2022, Воскресенье, 20:00 мск Дания. Суперлига, 17 тур Нордшелланд - Ольборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
5 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Ольборг 0:0 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2021/2022)
14 тур
31 октября, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:2 Ольборг
7 тур
27 августа, пятница 20:00 Ольборг 2:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2020/2021)
18 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Нордшелланд 2:2 Ольборг
9 тур
22 ноября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
7 тур
12 июля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 0:0 Ольборг
3 тур
20 июня, суббота 19:00 Ольборг 0:4 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
20 тур
13 декабря, пятница 21:00 Ольборг 1:3 Нордшелланд
10 тур
22 сентября, воскресенье 15:00 Нордшелланд 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2018/2019)
15 тур
4 ноября, воскресенье 16:30 Нордшелланд 1:1 Ольборг
5 тур
12 августа, воскресенье 15:00 Ольборг 1:0 Нордшелланд
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
9 тур
18 мая, пятница 19:00 Ольборг 0:0 Нордшелланд
2 тур
6 апреля, пятница 20:00 Нордшелланд 3:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
22 тур
25 февраля, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
3 тур
30 июля, воскресенье 17:00 Нордшелланд 3:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
21 октября, пятница 19:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
4 тур
7 августа, воскресенье 14:00 Нордшелланд 1:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
1 апреля, пятница 19:00 Ольборг 1:0 Нордшелланд
13 тур
25 октября, воскресенье 15:30 Нордшелланд 3:0 Ольборг
3 тур
3 августа, понедельник 20:00 Нордшелланд 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Ольборг 1:0 Нордшелланд
12 тур
27 октября, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:1 Ольборг
4 тур
9 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
7 мая, среда 22:00 Нордшелланд 2:4 Ольборг
16 тур
25 ноября, понедельник 22:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
5 тур
17 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 2:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
4 апреля, четверг 20:00 Ольборг 0:1 Нордшелланд
14 тур
26 октября, пятница 20:30 Нордшелланд 1:0 Ольборг
4 тур
4 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
21 апреля, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Нордшелланд
12 тур
15 октября, суббота 19:00 Нордшелланд 1:0 Ольборг
8 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:3 Ольборг
13 тур
24 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 2:0 Нордшелланд
7 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:0 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Ольборг
19 тур
8 марта, понедельник 21:00 Ольборг 2:1 Нордшелланд
2 тур
19 августа, среда 20:30 Ольборг 1:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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