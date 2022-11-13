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Рандерс - Мидтьюлланд

13.11.2022, Воскресенье, 22:00 мск Дания. Суперлига, 17 тур Рандерс - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2022/2023)
1 тур
15 июля, пятница 20:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2021/2022), группа A
10 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 3:2 Рандерс
3 тур
13 апреля, среда 19:30 Рандерс 1:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2021/2022)
14 тур
31 октября, воскресенье 16:00 Рандерс 1:3 Мидтьюлланд
10 тур
26 сентября, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
8 тур
16 мая, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
3 тур
19 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2020/2021)
15 тур
8 февраля, понедельник 21:00 Рандерс 1:2 Мидтьюлланд
3 тур
26 сентября, суббота 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2019/2020)
24 тур
8 марта, воскресенье 22:00 Рандерс 0:2 Мидтьюлланд
13 тур
21 октября, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2018/2019)
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:00 Рандерс 1:2 Мидтьюлланд
7 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
11 декабря, понедельник 21:00 Рандерс 0:4 Мидтьюлланд
3 тур
30 июля, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
Финал
1 июня, четверг 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
24 февраля, пятница 22:15 Рандерс 0:2 Мидтьюлланд
1 тур
18 июля, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 2:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
22 мая, воскресенье 14:00 Рандерс 1:2 Мидтьюлланд
12 тур
16 октября, пятница 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
10 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Рандерс 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
4 мая, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 5:2 Рандерс
21 тур
13 марта, пятница 20:30 Рандерс 1:2 Мидтьюлланд
3 тур
4 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 16:00 Рандерс 0:3 Мидтьюлланд
12 тур
19 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
4 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 1:3 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 3:0 Рандерс
12 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Рандерс 2:1 Мидтьюлланд
4 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Мидтьюлланд 2:2 Рандерс
12 тур
18 октября, понедельник 21:00 Рандерс 1:1 Мидтьюлланд
8 тур
13 сентября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
26 апреля, понедельник 21:00 Рандерс 2:0 Мидтьюлланд
15 тур
8 ноября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
4 тур
9 августа, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 4:1 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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