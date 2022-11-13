Орхус - Копенгаген

|11 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Орхус
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Орхус
|16 тур
|21 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|1:1
|Орхус
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:3
|Копенгаген
|6 тур
|3 мая, понедельник
|20:00
|Копенгаген
|3:2
|Орхус
|5 тур
|25 апреля, воскресенье
|21:00
|Орхус
|1:2
|Копенгаген
|18 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|3:3
|Орхус
|6 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Орхус
|0:1
|Копенгаген
|8 тур
|19 июля, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|2:4
|Орхус
|5 тур
|5 июля, воскресенье
|21:00
|Орхус
|1:0
|Копенгаген
|14 тур
|28 октября, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:2
|Копенгаген
|2 тур
|19 июля, пятница
|20:00
|Копенгаген
|2:1
|Орхус
|14 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|4:2
|Орхус
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|17:00
|Орхус
|1:1
|Копенгаген
|Финал
|25 мая, пятница
|20:00
|Копенгаген
|4:1
|Орхус
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:1
|Копенгаген
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Орхус
|21 тур
|11 декабря, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:1
|Копенгаген
|11 тур
|24 сентября, суббота
|16:30
|Копенгаген
|2:0
|Орхус
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Орхус
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|20:00
|Орхус
|0:0
|Копенгаген
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:2
|Орхус
|26 тур
|13 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Орхус
|19 тур
|23 февраля, воскресенье
|20:00
|Орхус
|1:1
|Копенгаген
|5 тур
|18 августа, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Орхус
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|0:0
|Орхус
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|22:00
|Орхус
|0:2
|Копенгаген
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|3:0
|Орхус
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|20:00
|Орхус
|0:0
|Копенгаген
|18 тур
|4 декабря, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|0:0
|Орхус
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Орхус
|23 тур
|28 марта, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:0
|Копенгаген
|19 тур
|7 марта, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|5:0
|Орхус
|5 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Копенгаген
|0:1
|Орхус
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нордшелланд
|21
|11
|7
|3
|36:19
|+17
|40
|2.
|Копенгаген
|21
|12
|3
|6
|43:21
|+22
|39
|3.
|Виборг
|21
|10
|7
|4
|31:23
|+8
|37
|4.
|Орхус
|21
|9
|5
|7
|25:20
|+5
|32
|5.
|Брондбю
|21
|8
|6
|7
|31:32
|-1
|30
|6.
|Рандерс
|21
|7
|8
|6
|27:30
|-3
|29
|7.
|Силькеборг
|21
|8
|4
|9
|31:32
|-1
|28
|8.
|Оденсе
|21
|7
|7
|7
|27:37
|-10
|28
|9.
|Мидтьюлланд
|21
|6
|9
|6
|29:26
|+3
|27
|10.
|Хорсенс
|21
|6
|4
|11
|25:36
|-11
|22
|11.
|Ольборг
|21
|3
|6
|12
|18:32
|-14
|15
|12.
|Люнгбю
|21
|3
|6
|12
|20:35
|-15
|15