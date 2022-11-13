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Брондбю - Виборг

13.11.2022, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 17 тур Брондбю - Виборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
10 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Виборг 0:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2021/2022)
14 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Виборг 0:1 Брондбю
2 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Виборг 1:2 Брондбю
9 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
23 мая, понедельник 20:00 Брондбю 0:1 Виборг
12 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Виборг 0:2 Брондбю
5 тур
16 августа, воскресенье 17:00 Виборг 0:4 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Виборг 0:1 Брондбю
12 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:0 Виборг
4 тур
9 августа, пятница 20:30 Виборг 2:2 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
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