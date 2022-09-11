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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Мидтьюлланд
Нордшелланд - Мидтьюлланд: обзор матча 11 сентября 2022
Нордшелланд
11.09.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
90+10'
Эвандер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Мидтьюлланд
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эвандер
90'
+1
Желтая карточка
Паулиньо
90'
Желтая карточка
С. Каба
Замена
О. Антман
️️️️
А. Шельдеруп
80'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Фрезе
79'
79'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Д. Андерссон
79'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Г. Исаксен
Замена
В. Фагир
️️️️
М. Хансен
73'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
66'
62'
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Дир
62'
Замена
С. Каба
️️️️
П. Систо
60'
Желтая карточка
Шарлес
46'
Замена
Шарлес
️️️️
Э. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Нордшелланд
17
Ben Engdahl
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Мидтьюлланд
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
1-3-2-5
4
Хансен
10
Диоманде
2
Бидструп
33
Кристенсен
21
Шельдеруп
9
Хансен
7
Нуама
13
Хансен
39
Нагало
3
Фрезе
2
Вилладсен
4-1-4-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
2
Андерссон
18
Жуниньо
44
Дир
32
Мартинес
11
Исаксен
10
Эвандер
77
Систо
8
Ольссон
10
Дрейер
21
Шельдеруп
11
Антман
11
Антман
21
Шельдеруп
9
Хансен
19
Фагир
19
Фагир
9
Хансен
3
Фрезе
24
Свенссон
24
Свенссон
3
Фрезе
2
Андерссон
17
Тюхосен
17
Тюхосен
2
Андерссон
44
Дир
29
Паулиньо
29
Паулиньо
44
Дир
32
Мартинес
35
Шарлес
35
Шарлес
32
Мартинес
11
Исаксен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Исаксен
77
Систо
9
Каба
9
Каба
77
Систо
Остались в запасе
Нордшелланд
Мидтьюлланд
17
Ben Engdahl
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
17
Ben Engdahl
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Остались в запасе
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Нордшелланд - Мидтьюлланд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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