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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Орхус
Брондбю - Орхус: обзор матча 17 июля 2022
Брондбю
17.07.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Орхус
79'
А. Слимане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Орхус
90'
+2
Замена
A. D'Alberto
️️️️
Т. Мельгор
83'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
83'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
Н. Поульсен
ГОЛ! 1:0!
А. Слимане
Пас отдал
М. Дивкович
79'
Замена
Д. Белл
️️️️
М. Квистгарден
77'
68'
Замена
А. Гренбек
️️️️
М. Андерсон
46'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
С. Хауснер
27'
Желтая карточка
М. Андерсон
7'
Желтая карточка
С. Хауснер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Орхус
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
4-3-3
1
Хермансен
24
Ростед
5
Тшиемб
15
Риверос
28
Себулонсен
5
Радошевич
12
Каппис
20
Слимане
29
Швартау
30
Квистгарден
15
Хедлунд
2-4-4
1
Хансен
20
Хауснер
5
Тингагер
21
Мадсен
23
Андерсон
19
Кал
6
Поульсен
9
Хауген
9
Мортенсен
14
Мельгор
31
Биссек
30
Квистгарден
8
Белл
8
Белл
30
Квистгарден
14
Мельгор
5
5
14
Мельгор
6
Поульсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
6
Поульсен
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
23
Андерсон
11
Гренбек
11
Гренбек
23
Андерсон
20
Хауснер
31
Кристенсен
31
Кристенсен
20
Хауснер
Остались в запасе
Брондбю
Орхус
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Остались в запасе
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Брондбю - Орхус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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