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Расписание матчей
Германия. Кубок
Энерги - Вердер
Энерги - Вердер: обзор матча 01 августа 2022
Энерги
01.08.2022, понедельник, 19:01
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Вердер
43'
Р. Шмид
73'
М. Вайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Энерги - Вердер
90'
+1
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Дукщ
90'
+1
Замена
Н. Рапп
️️️️
Р. Шмид
85'
Желтая карточка
К. Гросс
78'
Замена
Э. Юнг
️️️️
Л. Бьюкэнан
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Вайзер
Пас отдал
М. Дукщ
72'
Желтая карточка
А. Пипер
70'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
T. Eisenhuth
️️️️
D. Slamar
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
19
Niklas Geisler
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
14
Tobias Hasse
ЦП
16
Arnel Kujović
ЦП
10
Ali Abu-Alfa
ЦФ
31
Paul Milde
ЦФ
9
Эрик Хоттман
ЦФ
17
J. Hildebrandt
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Энерги
31
Corbinian Moye
ВР
32
Paul Wagner
ЦЗ
26
Jonas Bohmert
ЦЗ
21
Малколм Баду
ЦП
6
Tobias Eisenhuth
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
31
Никлас Шмидт
ЦФ
1-4-5
1
20
19
14
16
6
Хофманн
31
27
17
9
Хоттман
10
3-3-2-2
1
Павленка
5
Пипер
13
Велькович
32
Фридль
8
Вайзер
36
Гросс
3
Бьюкэнан
10
Шмид
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
27
6
6
27
3
Бьюкэнан
5
Юнг
5
Юнг
3
Бьюкэнан
10
Шмид
6
Рапп
6
Рапп
10
Шмид
32
Биттенкурт
6
Стаге
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
Остались в запасе
Энерги
Вердер
31
Corbinian Moye
ВР
32
Paul Wagner
ЦЗ
26
Jonas Bohmert
ЦЗ
21
Малколм Баду
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
31
Corbinian Moye
ВР
32
Paul Wagner
ЦЗ
26
Jonas Bohmert
ЦЗ
21
Малколм Баду
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Энерги - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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