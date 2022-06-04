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Расписание матчей
Лига наций
Италия - Германия
Италия - Германия: обзор матча 04 июня 2022
Италия
04.06.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа A3, 1 тур
1 : 1
Завершен
Германия
70'
Л. Пеллегрини
73'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Италия - Германия
Желтая карточка
М. Кансельери
90'
+4
89'
Желтая карточка
Т. Вернер
Замена
С. Риччи
️️️️
Д. Фраттези
85'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Д. Скамакка
85'
83'
Желтая карточка
К. Хаверц
Желтая карточка
А. Бастони
80'
80'
Замена
Д. Раум
️️️️
С. Гнабри
Замена
Ф. Димарко
️️️️
К. Бираги
80'
Замена
Т. Побега
️️️️
С. Тонали
80'
73'
ГОЛ! 1:1!
Й. Киммих
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
В. Гнонто
70'
70'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Т. Мюллер
70'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
С. Тонали
66'
Замена
В. Гнонто
️️️️
М. Политано
65'
62'
Желтая карточка
Т. Керер
Желтая карточка
А. Флоренци
62'
59'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Сане
59'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Б. Хенрикс
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Маттео Политано
ПВ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Тило Керер
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Серж Гнабри
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Италия
12
Алессио Краньо
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
0
Томмазо Побега
ЦП
4
Самуэле Риччи
ЦП
0
Маттео Кансельери
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
14
Юлиан Брандт
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
0
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
3
Бираги
15
Ачерби
6
Бастони
24
Флоренци
8
Тонали
16
Фраттези
16
Кристанте
10
Пеллегрини
7
Политано
20
Скамакка
4-1-1-2-2
1
Нойер
23
Хенрикс
2
Рюдигер
15
Зюле
15
Керер
6
Киммих
8
Горецка
19
Сане
20
Гнабри
11
Вернер
13
Мюллер
7
Политано
0
Гнонто
0
Гнонто
7
Политано
3
Бираги
11
Димарко
11
Димарко
3
Бираги
8
Тонали
0
Побега
0
Побега
8
Тонали
16
Фраттези
4
Риччи
4
Риччи
16
Фраттези
20
Скамакка
0
Кансельери
0
Кансельери
20
Скамакка
20
Гнабри
22
Раум
22
Раум
20
Гнабри
8
Горецка
21
Гюндоган
21
Гюндоган
8
Горецка
19
Сане
10
Мусиала
10
Мусиала
19
Сане
23
Хенрикс
18
Хофманн
18
Хофманн
23
Хенрикс
13
Мюллер
7
Хаверц
7
Хаверц
13
Мюллер
Остались в запасе
Италия
Германия
12
Алессио Краньо
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
0
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
0
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
12
Алессио Краньо
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
0
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
0
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Италия - Германия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Где смотреть матч:
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