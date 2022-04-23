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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Фастав
Карвина - Фастав: обзор матча 23 апреля 2022
Карвина
23.04.2022, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Фастав
60'
L. Bartosak
36'
В. Чантуришвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карвина - Фастав
Желтая карточка
Л. Чмелик
90'
+4
90'
+1
Замена
M. Fillo
️️️️
Я. Янецки
Замена
А. Свобода
️️️️
Э. Шехич
90'
+1
Красная карточка
Ф. Зорван
90'
Замена
В. Синявский
️️️️
T. Jursa
81'
81'
Замена
R. Reiter
️️️️
В. Чантуришвили
81'
Замена
Л. Джаво
️️️️
А. Фантис
Замена
Л. Чмелик
️️️️
L. Bartosak
72'
Замена
Д. Кобоури
️️️️
M. Papadopulos
72'
71'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
Y. Drame
71'
Замена
D. Simersky
️️️️
R. Matejov
Красная карточка
R. Mikus
70'
Желтая карточка
Э. Шехич
68'
63'
Желтая карточка
М. Чедидла
ГОЛ! 1:1!
L. Bartosak
Пас отдал
R. Mikus
60'
56'
Желтая карточка
R. Matejov
36'
ГОЛ! 0:1!
В. Чантуришвили
Пас отдал
А. Фантис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
4-3-4
31
23
12
3
8
8
Зорван
5
Косе
91
27
10
44
Шехич
2-5-4
16
26
Прохазка
18
Чедидла
44
Конде
68
Янецки
8
7
Чантуришвили
15
Фантис
27
19
Враштил
1
27
5
Кобоури
5
Кобоури
27
8
99
Синявский
99
Синявский
8
31
9
Чмелик
9
Чмелик
31
44
Шехич
14
Свобода
14
Свобода
44
Шехич
16
2
2
16
68
Янецки
0
0
68
Янецки
7
Чантуришвили
7
7
7
Чантуришвили
15
Фантис
44
Джаво
44
Джаво
15
Фантис
27
77
Вукадинович
77
Вукадинович
27
Остались в запасе
Карвина
Фастав
44
S. Drame
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
44
S. Drame
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Остались в запасе
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Карвина - Фастав
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Карвина
Фастав
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
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1
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2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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