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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Метц - Тур
Метц - Тур: обзор матча 27 августа 2009
Метц
27.08.2009, четверг, 22:00
Кубок Французской Лиги
2 : 1
Завершен
Тур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Метц - Тур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
0 : 0
12.10.2026
Метц
Тур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
0 : 0
21.12.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
2 : 2
04.01.2020
Ним
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
1 : 2
05.01.2019
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тур
0 : 0
24.01.2018
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шартр
1 : 2
06.01.2018
Тур
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
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Метц
Тур
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
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Кубок французской лиги. «ПСЖ» победил «Страсбур» и другие результаты
2017.12.14 01:06
Кубок французской лиги. «Лион» переиграл «Тур»
2015.12.17 00:03
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
Защитник «Аяччо» дисквалифицирован на 16 месяцев за драку
2015.09.25 10:14
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