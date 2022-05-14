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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Данди Юнайтед
Росс Каунти - Данди Юнайтед: обзор матча 14 мая 2022
Росс Каунти
14.05.2022, суббота, 14:15
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Данди Юнайтед
65'
Б. Спиттал
70'
Н. Кларк (П)
89'
Н. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Данди Юнайтед
Желтая карточка
Д. Болдуин
90'
+4
89'
ГОЛ! 1:2!
Н. Кларк
Замена
M. Wright
️️️️
К. Рэндалл
84'
80'
Замена
К. МакДональд
️️️️
A. Meekison
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Кларк
ГОЛ! 1:0!
Б. Спиттал
Пас отдал
Б. Патон
65'
55'
Замена
И. Нисканен
️️️️
S. McMann
Замена
Д. Симс
️️️️
Р. Чарльз-Кук
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
6
Бен Патон
ЦЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
25
Райан Эдвардс
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
34
Ryan MacLeman
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
2
Кейн Рэмси
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
29
Кевин МакДональд
ОП
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
2-1-5
6
Патон
29
Вокинс
16
Спиттал
47
1
Мунро
20
Болдуин
35
Драйсдейл
15
Унгбо
2-1-5
4
33
63
Левитт
6
32
Уотт
10
Кларк
10
2
77
Чарльз-Кук
11
Симс
11
Симс
77
Чарльз-Кук
8
Рэндалл
44
44
8
Рэндалл
10
29
МакДональд
29
МакДональд
10
33
21
Нисканен
21
Нисканен
33
Остались в запасе
Росс Каунти
Данди Юнайтед
1
Росс Лэйдлоу
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
34
Ryan MacLeman
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
2
Кейн Рэмси
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
34
Ryan MacLeman
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
2
Кейн Рэмси
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Росс Каунти - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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