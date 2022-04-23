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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хиберниан
Сент-Миррен - Хиберниан: обзор матча 23 апреля 2022
Сент-Миррен
23.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Хиберниан
74'
Э. Хендерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Хиберниан
90'
Желтая карточка
К. Мюллер
Замена
Д. Джонс
️️️️
А. Пауэр
84'
Замена
Р. Флинн
️️️️
И. Эрхахон
84'
82'
Замена
С. Джаспер
️️️️
J. Scott
82'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Э. Хендерсон
74'
ГОЛ! 0:1!
Э. Хендерсон
Пас отдал
J. Scott
57'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
Замена
А. Грейв
️️️️
И. Брофи
48'
21'
Замена
Д. Доиг
️️️️
К. Кадден
Желтая карточка
C. McCarthy
13'
Замена
J. Henderson
️️️️
Р. Тейт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
5
Джо Шонесси
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
14
James Scott
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Миррен
39
Kenzie Smith
ВР
36
Dean Lyness
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
11
Грег Килти
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
4-2-5
22
Фрэйзер
2
Тейт
17
Тансер
15
25
Ронан
4
Пауэр
31
Анвик
21
Эрхахон
27
Брофи
30
Мэйн
5
Шонесси
3-2-1-4
1
Мейси
16
МакГинн
4
Хэнлон
16
Стивенсон
28
Кадден
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
9
Мелькерсен
4
Кларк
31
Дойл-Хейз
14
4
Пауэр
11
Джонс
11
Джонс
4
Пауэр
21
Эрхахон
8
Флинн
8
Флинн
21
Эрхахон
2
Тейт
17
17
2
Тейт
27
Брофи
21
Грейв
21
Грейв
27
Брофи
20
Хендерсон
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
20
Хендерсон
28
Кадден
3
Доиг
3
Доиг
28
Кадден
14
19
Джаспер
19
Джаспер
14
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хиберниан
39
Kenzie Smith
ВР
36
Dean Lyness
ВР
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
39
Kenzie Smith
ВР
36
Dean Lyness
ВР
11
Грег Килти
ЦФ
Остались в запасе
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Сент-Миррен - Хиберниан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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