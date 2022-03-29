Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Швеция
Польша - Швеция: обзор матча 29 марта 2022
Польша
29.03.2022, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
2 : 0
Завершен
Швеция
49'
Р. Левандовски (П)
73'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Польша - Швеция
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кулушевски
Замена
А. Букса
️️️️
П. Зелински
89'
Желтая карточка
К. Белик
81'
81'
Желтая карточка
А. Исак
80'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
К. Ольссон
80'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
М. Даниэльсон
Желтая карточка
Р. Левандовски
77'
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
73'
67'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Й. Карлстрем
67'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Р. Квайсон
Желтая карточка
Я. Модер
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
49'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
Я. Горальски
46'
Желтая карточка
Я. Горальски
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Крыстиан Белик
ОП
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
24
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
17
Шимон Журковски
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Швеция
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Щесны
2
Кэш
5
Беднарек
15
Глик
18
Берешиньски
6
Белик
6
Горальски
8
Модер
10
Зелински
20
Шиманьски
9
Левандовски
4-1-1-2-2
1
Ольсен
20
Крафт
3
Линделеф
24
Даниэльсон
6
Аугустинссон
16
Карлстрем
20
Ольссон
21
Кулушевски
10
Форсберг
9
Исак
22
Квайсон
6
Горальски
10
Крыховяк
10
Крыховяк
6
Горальски
10
Зелински
16
Букса
16
Букса
10
Зелински
16
Карлстрем
19
Сванберг
19
Сванберг
16
Карлстрем
22
Квайсон
11
Эланга
11
Эланга
22
Квайсон
20
Ольссон
9
Карлссон
9
Карлссон
20
Ольссон
24
Даниэльсон
10
Ибрагимович
10
Ибрагимович
24
Даниэльсон
Остались в запасе
Польша
Швеция
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Шимон Журковски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Шимон Журковски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Польша - Швеция
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Шленск
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Польша
Швеция
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+