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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Атромитос
Астерас - Атромитос: обзор матча 02 апреля 2022
Астерас
02.04.2022, суббота, 17:15
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Атромитос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Атромитос
85'
Красная карточка
Д. Алибек
Замена
К. Сони
️️️️
А. Бенито
80'
77'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Х. Муньис
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
65'
Замена
️️️️
Д. Кармона
65'
46'
Замена
С. Струнгис
️️️️
Д. Хацисаяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
2-3-5
2
Кармона
6
3
Тасулис
6
14
Сантафе
18
Атьенца
40
Сито
20
Регис
23
Риера
99
Цифцис
2-2-5
19
Кивракидис
33
10
Саломон
8
Харисис
5
Хацисаяс
10
10
Муньис
3
Эрлингмарк
24
22
Бенито
10
Сони
10
Сони
22
Бенито
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
5
Хацисаяс
4
Струнгис
4
Струнгис
5
Хацисаяс
10
Муньис
7
Алибек
7
Алибек
10
Муньис
Остались в запасе
Астерас
Атромитос
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Астерас - Атромитос
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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