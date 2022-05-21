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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Виборг
Сендерийск - Виборг: обзор матча 21 мая 2022
Сендерийск
21.05.2022, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, группа B, 10 тур
0 : 2
Завершен
Виборг
29'
К. Серенсен
68'
Н. Бюрги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сендерийск - Виборг
Желтая карточка
P. Buch Christiansen
90'
+2
90'
Замена
Ф. Путрос
️️️️
Д. Аньембе
85'
Желтая карточка
Я. Замбурек
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Э. Фредериксен
78'
75'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
74'
Замена
С. Бергер
️️️️
Ю. Бакиз
Желтая карточка
M. Albaek
68'
68'
ГОЛ! 0:2!
Н. Бюрги
Замена
R. Hassan
️️️️
А. Баркарсон
57'
Замена
R. Schouten
️️️️
Э. Корнвиг
57'
Замена
D. Tchamba
️️️️
R. Vinderslev
57'
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Серенсен
Пас отдал
Я. Бонде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
10
José Gallegos
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
1
Лукас Лунд
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Сендерийск
23
Robin Schouten
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
55
Франс Путрос
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
3-5-3
14
Баркарсон
5
12
10
17
22
Фредериксен
6
Томсен
6
1
20
8
Корнвиг
2-2-5
24
Аньембе
5
Бюрги
8
Леманс
6
Бонде
31
Грот
3
Лауритсен
3
Серенсен
13
Греннинг
3
Гаеи
8
Корнвиг
23
23
8
Корнвиг
6
18
18
6
14
Баркарсон
77
77
14
Баркарсон
22
Фредериксен
29
Мумбанья
29
Мумбанья
22
Фредериксен
24
Аньембе
55
Путрос
55
Путрос
24
Аньембе
10
Бакиз
14
Бергер
14
Бергер
10
Бакиз
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
Остались в запасе
Сендерийск
Виборг
25
Бубакар Санне
ЦЗ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
25
Бубакар Санне
ЦЗ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Сендерийск - Виборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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