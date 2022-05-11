Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Нордшелланд
Сендерийск - Нордшелланд: обзор матча 11 мая 2022
Сендерийск
11.05.2022, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 8 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
62'
P. Buch Christiansen
84'
М. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сендерийск - Нордшелланд
Замена
R. Schouten
️️️️
А. Баркарсон
90'
+1
85'
Замена
Й. Йенсен-Аббью
️️️️
О. Антман
84'
ГОЛ! 1:1!
М. Андерсен
Пас отдал
М. Хансен
75'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Фрезе
75'
Замена
М. Андерсен
️️️️
М. Диоманде
Замена
M. Albaek
️️️️
Э. Корнвиг
67'
Желтая карточка
Э. Фредериксен
64'
ГОЛ! 1:0!
P. Buch Christiansen
62'
61'
Желтая карточка
Б. Нигрен
32'
Красная карточка
А. Нагало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Сендерийск
23
Robin Schouten
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
8
Магнус Андерсен
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
81
Лео Валта
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
3-4-4
14
Баркарсон
3
Гартенманн
25
Санне
10
22
Фредериксен
6
6
Томсен
1
20
8
Корнвиг
10
Йенсен
1-4-5
4
Хансен
10
Диоманде
33
Кристенсен
2
Бидструп
11
Антман
8
Нигрен
13
Хансен
2
Вилладсен
39
Нагало
3
Фрезе
14
Баркарсон
23
23
14
Баркарсон
8
Корнвиг
17
17
8
Корнвиг
10
Диоманде
8
Андерсен
8
Андерсен
10
Диоманде
3
Фрезе
24
Свенссон
24
Свенссон
3
Фрезе
11
Антман
5
Йенсен-Аббью
5
Йенсен-Аббью
11
Антман
Остались в запасе
Сендерийск
Нордшелланд
12
Maxime Soulas
ЦЗ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
22
Emmanuel Ogura
ВР
9
Мадс Хансен
ПВ
81
Лео Валта
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
12
Maxime Soulas
ЦЗ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Остались в запасе
22
Emmanuel Ogura
ВР
9
Мадс Хансен
ПВ
81
Лео Валта
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Сендерийск - Нордшелланд
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Новости команд
Все
Сендерийск
Нордшелланд
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+