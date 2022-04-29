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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Нордшелланд
Виборг - Нордшелланд: обзор матча 29 апреля 2022
Виборг
29.04.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
77'
К. Леманс (П)
84'
Д. Свенссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Нордшелланд
Замена
Ф. Путрос
️️️️
Д. Аньембе
90'
Замена
Л. Крамер
️️️️
Т. Бек
89'
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Свенссон
Желтая карточка
К. Леманс
83'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Леманс
77'
Замена
И. Саид
️️️️
Ю. Бакиз
71'
Замена
К. Леманс
️️️️
Я. Бонде
71'
71'
Замена
М. Диоманде
️️️️
М. Андерсен
71'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. Хансен
Желтая карточка
Н. Бюрги
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
7
Симон Адингра
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
10
Мохамед Диоманде
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
2-1-5
24
Аньембе
5
Бюрги
6
Бонде
21
Лонвейк
10
Бакиз
31
Грот
31
Бек
3
Серенсен
1-4-1-5
4
Хансен
8
Андерсен
33
Кристенсен
2
Бидструп
11
Антман
9
Хансен
7
Адингра
13
Хансен
2
Вилладсен
39
Нагало
24
Свенссон
6
Бонде
8
Леманс
8
Леманс
6
Бонде
31
Бек
6
Крамер
6
Крамер
31
Бек
24
Аньембе
55
Путрос
55
Путрос
24
Аньембе
10
Бакиз
19
Саид
19
Саид
10
Бакиз
8
Андерсен
10
Диоманде
10
Диоманде
8
Андерсен
9
Хансен
8
Нигрен
8
Нигрен
9
Хансен
Остались в запасе
Виборг
Нордшелланд
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
22
Emmanuel Ogura
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
81
Лео Валта
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Остались в запасе
22
Emmanuel Ogura
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
81
Лео Валта
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Виборг - Нордшелланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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