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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Виборг
Нордшелланд - Виборг: обзор матча 24 апреля 2022
Нордшелланд
24.04.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Виборг
20'
О. Антман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Виборг
Замена
Д. Свенссон
️️️️
О. Вилладсен
90'
Желтая карточка
Л. Валта
87'
Замена
Л. Валта
️️️️
М. Бидструп
86'
80'
Желтая карточка
Н. Бюрги
78'
Желтая карточка
Д. Лонвейк
76'
Замена
А. Джатта
️️️️
Т. Бек
76'
Замена
И. Саид
️️️️
Ю. Бакиз
Замена
Й. Йенсен-Аббью
️️️️
К. Хансен
73'
64'
Замена
К. Леманс
️️️️
Я. Замбурек
64'
Замена
Й. Греннинг
️️️️
Я. Бонде
64'
Замена
Л. Крамер
️️️️
М. Лауритсен
Желтая карточка
М. Фрезе
43'
ГОЛ! 1:0!
О. Антман
Пас отдал
О. Вилладсен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
1
Лукас Лунд
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
10
Мохамед Диоманде
ЦП
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
55
Франс Путрос
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
1-4-1-5
4
Хансен
33
Кристенсен
11
Антман
2
Бидструп
8
Андерсен
9
Хансен
39
Нагало
13
Хансен
7
Адингра
3
Фрезе
2
Вилладсен
2-2-5
24
Аньембе
5
Бюрги
8
Замбурек
6
Бонде
31
Грот
3
Лауритсен
3
Серенсен
21
Лонвейк
31
Бек
2
Бидструп
81
Валта
81
Валта
2
Бидструп
2
Вилладсен
24
Свенссон
24
Свенссон
2
Вилладсен
4
Хансен
5
Йенсен-Аббью
5
Йенсен-Аббью
4
Хансен
8
Замбурек
8
Леманс
8
Леманс
8
Замбурек
3
Лауритсен
6
Крамер
6
Крамер
3
Лауритсен
10
Бакиз
19
Саид
19
Саид
10
Бакиз
6
Бонде
13
Греннинг
13
Греннинг
6
Бонде
31
Бек
20
Джатта
20
Джатта
31
Бек
Остались в запасе
Нордшелланд
Виборг
22
Emmanuel Ogura
ВР
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
31
Миккел Андерсен
ВР
55
Франс Путрос
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
22
Emmanuel Ogura
ВР
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
55
Франс Путрос
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Нордшелланд - Виборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
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