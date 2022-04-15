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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Сендерийск
Нордшелланд - Сендерийск: обзор матча 15 апреля 2022
Нордшелланд
15.04.2022, пятница, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сендерийск
29'
О. Антман
71'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Сендерийск
Замена
Д. Свенссон
️️️️
О. Вилладсен
90'
Замена
Й. Йенсен-Аббью
️️️️
Л. Кулибали
89'
86'
Замена
Б. Санне
️️️️
R. Hassan
Замена
М. Диоманде
️️️️
М. Хансен
85'
ГОЛ! 2:0!
К. Хансен
Пас отдал
М. Фрезе
71'
57'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
Н. Томсен
57'
Замена
M. Albaek
️️️️
R. Vinderslev
ГОЛ! 1:0!
О. Антман
Пас отдал
Л. Кулибали
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Сендерийск
12
Maxime Soulas
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
9
Emil Berggreen
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
10
Мохамед Диоманде
ЦП
81
Лео Валта
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
1-3-1-5
4
Хансен
8
Андерсен
33
Кристенсен
11
Антман
9
Хансен
3
Фрезе
13
Хансен
7
Адингра
28
Кулибали
39
Нагало
3-2-5
12
3
Гартенманн
5
6
Томсен
6
77
18
3
Хольм
20
9
9
Хансен
10
Диоманде
10
Диоманде
9
Хансен
2
Вилладсен
24
Свенссон
24
Свенссон
2
Вилладсен
28
Кулибали
5
Йенсен-Аббью
5
Йенсен-Аббью
28
Кулибали
77
25
Санне
25
Санне
77
6
17
17
6
6
Томсен
8
Корнвиг
8
Корнвиг
6
Томсен
Остались в запасе
Нордшелланд
Сендерийск
22
Emmanuel Ogura
ВР
81
Лео Валта
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
10
José Gallegos
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
22
Emmanuel Ogura
ВР
81
Лео Валта
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Остались в запасе
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
10
José Gallegos
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Нордшелланд - Сендерийск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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