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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Виборг
Орхус - Виборг: обзор матча 14 апреля 2022
Орхус
14.04.2022, четверг, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Виборг
61'
Ж. Грот
87'
А. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Виборг
87'
ГОЛ! 0:2!
А. Джатта
85'
Желтая карточка
Т. Бек
83'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Я. Бонде
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
81'
78'
Замена
И. Саид
️️️️
Ю. Бакиз
78'
Замена
К. Леманс
️️️️
Д. Лонвейк
78'
Замена
Д. Аньембе
️️️️
Ф. Путрос
Замена
Ф. Тингагер
️️️️
A. D'Alberto
75'
Замена
Ф. Тингагер
️️️️
Я. Биссек
75'
69'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
64'
Желтая карточка
Ф. Путрос
61'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Грот
Пас отдал
Ю. Бакиз
Желтая карточка
Э. Кал
57'
Желтая карточка
Н. Поульсен
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Виборг
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
1
Лукас Лунд
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Орхус
31
Viktor Noring
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
24
Фредерик Илер
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
1-5-1-3
1
Хансен
5
6
Поульсен
29
Брандхоф
23
Андерсон
11
Гренбек
10
Уилшир
19
Кал
9
Мортенсен
31
Биссек
31
Кристенсен
1-1-5
5
Бюрги
6
Бонде
31
Бек
3
Лауритсен
55
Путрос
3
Серенсен
13
Греннинг
31
Биссек
5
Тингагер
5
Тингагер
31
Биссек
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
55
Путрос
24
Аньембе
24
Аньембе
55
Путрос
6
Бонде
8
Замбурек
8
Замбурек
6
Бонде
21
Лонвейк
8
Леманс
8
Леманс
21
Лонвейк
10
Бакиз
19
Саид
19
Саид
10
Бакиз
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
Остались в запасе
Орхус
Виборг
31
Viktor Noring
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЦП
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
31
Viktor Noring
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЦП
24
Фредерик Илер
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Орхус - Виборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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